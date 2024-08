Below is a list of every U.S. Senator and Representative who received campaign donations from pharmaceutical giant Pfizer Inc. for the 2018, 2020, 2022, and 2024 election cycles.

The list includes incumbent as well as prospective candidates and was compiled using information available on OpenSecrets.org.

Share Jon Fleetwood

Follow Jon Fleetwood: Instagram @realjonfleetwood / Twitter @JonMFleetwood / Facebook @realjonfleetwood

SAVE 10% USE CODE 'FLEETWOOD'

2024

House Republicans (2024)

Aderholt Robert B

Allen Richard W

Armstrong Kelly

Arrington Jodey

Balderson Troy

Balekian Alex

Banks Jim

Benjamin Leon

Bilirakis Gus

Boebert Lauren

Buchanan Vernon

Bucshon Larry

Cammack Kat

Carey Mike

Carter Buddy

Chavez-Deremer Lori

Ciscomani Juan

Cline Ben

Cole Tom

Comer James

Crane Eli

Crenshaw Dan

Curtis John

Dahlstrom Nancy

De La Cruz Monica

Despain Monique

Diaz-Balart Mario

Donalds Byron

Dunn Neal

Emmer Tom

Estes Ron

Evans Gabe

Feenstra Randy

Ferguson Drew

Fischbach Michelle

Fitzpatrick Brian

Flores Mayra

Fong Vince

Foxx Virginia

France Mike

Gaetz Matt

Garbarino Andrew

Goldman Craig

Graves Garret

Graves Sam

Green Mark

Greene Marjorie Taylor

Guthrie Brett

Harshbarger Diana

Hern Kevin

Herrell Yvette

Hudson Richard

Huizenga Bill

James John

Johnson Bill

Johnson Mike

Jordan Jim

Joyce David P

Joyce John

Kean Thomas H Jr

Kelly Mike

Kiggans Jen

Kiley Kevin

Kim Young

Knott Brad

Kustoff David

LaHood Darin

Latta Bob

Laturner Jake

Lawler Mike

Lee Laurel

Logan George S

Ludwig Thomas

Luetkemeyer Blaine

Malliotakis Nicole

Mann Tracey

Massie Thomas

Masters Blake

McCarthy Kevin

McClain Lisa

McConkey Josh

McHenry Patrick

Miller Carol

Miller Max

Miller-Meeks Mariannette

Moolenaar John

Moore Blake

Murphy Greg

Nunes Devin

Obernolte Jay

Pence Greg

Pfluger August

Pilip Mazi Melesa

Reschenthaler Guy

Rodgers Cathy McMorris

Rouzer David

Salazar Maria

Scalise Steve

Schweikert David

Smith Adrian

Smith Jason

Smucker Lloyd

Spicer Lavern

Stefanik Elise

Steil Bryan

Tenney Claudia

Van Duyne Beth

Van Orden Derrick

Wagner Ann

Webster Daniel

Wenstrup Brad

Williams Brandon

Womack Steve

Yakym Rudy

Zinke Ryan

House Democrats (2024)

Abid Zerqa

Adams Alma

Aguilar Pete

Aguilar Ylenia

Agwan Pervez

Alfonso Joseph

Allred Colin

Altman Sue

Auchincloss Jake

Avlon John

Barca Peter William

Barr Callie

Barragan Nanette

Bell Wesley

Bera Ami

Bhalla Ravi

Bohannan Christina

Bowman Jamaal

Brown Shontel

Brownley Julia

Budzinski Nikki

Burrows John

Bush Cori

Bynum Janelle

Cardenas Tony

Carter Troy

Cartwright Matt

Casar Greg

Christian Jerrad

Clark Katherine

Clyburn James E

Cohn Joseph

Coleman Bonnie Watson

Coleman Merika

Collier Matt

Conaway Herb

Correa Lou

Courtney Joe

Craig Angie

Crockett Jasmine

Crow Jason

Cuellar Henry

Damikolas Allyson

Danimus Ann Marie

Davis Don

Deford Mac

DeGette Diana

DelBene Suzan

Deluzio Christopher

Dunn Harry

Ehasz Ashley

Ehr Phil

Elfreth Sarah

Escobar Veronica

Eshoo Anna

Fernandez Teresa Leger

Flowers Marcus

Foster Bill

Foushee Valerie

Fox Whitney

Franz Hilary

Frisch Adam

Frost Maxwell

Gallego Ruben

Garcia Robert

Gillen Laura

Goldman Dan

Gomez Jimmy

Gonzalez Vicente

Gottheimer Josh

Gray Adam

Hammer Trygve

Harder Josh

Hayes Jahana

Himes Jim

Horsford Steven

Houlahan Chrissy

Hsu John

Ivey Glenn

Jackson Jeff

Jacobs Sara

Jayapal Pramila

Jayapal Susheela

Jeffries Hakeem

Johnson Hank

Johnson Julie

Kaplan Anna

Kelly Robin

Kerr Joseph

Khanna Ro

Kildee Dan

Kilmer Derek

Kim Andy

Kim David

Kinniebrew Royce Mr

Klee Hood Sarah

Krishnamoorthi Raja

KUMAR ANIL

Kuster Ann

Lafazan Josh

Lam Clarence

Latimer George

Lee Barbara

Lee Summer

Levin Mike

Liccardo Sam T.

Lieu Ted

Lineberger Ernest Robinson Iii

Lopez Lesley

Lorinser Bob

Low Evan

Lyerly Kristin

Malamed Zak

Marlinga Carl

Martin Isaiah

Martinez Tekesha

McBride Sarah

McClellan Jennifer

McCorkle Ike

Meeks Gregory

Moore Justin

Morales Eduardo

Morelle Joseph D

Morse Jessica

Moskowitz Jared

Moulton Seth

Mrvan Frank Jr

Mullin Kevin

Nadler Jerrold

Nickel Wiley

Ocasio-Cortez Alexandria

Omar Ilhan

Pallone Frank Jr

Panetta Jimmy

Pappas Chris

Pascrell Bill Jr

Patel Bhavini

Peck Timothy

Pelosi Nancy

Peltola Mary

Perelman Jennifer

Perez Marie Gluesenkamp

Peters Scott

Phillips Dean

Porter Katie

Pressley Ayanna

Pugh Pamela

Ramirez Delia

Rashid Qasim

Riley Josh

Rochester Lisa Blunt

Rollins Will

Ross Deborah

Rubio Susan

Ruiz Raul

Ryan Pat

Salinas Andrea

Samuels Don

Sanchez Linda

Schiff Adam

Schneider Brad

Scholten Hillary

Schrier Kim

Sewell Terri

Sherrill Mikie

Shyne Sepi

Slotkin Elissa

Soto Darren

Strickland Marilyn

Strong Corey

Subramanyam Suhas

Suozzi Tom

Swalwell Eric

Swartz Jessica

Sykes Emilia

Takano Mark

Thanedar Shri

Tlaib Rashida

Torres Ritchie

Tranel Monica

Underwood Lauren A

Van Ostern Kevin

Vargas Tony

Vasquez Gabe

Veasey Marc

Vindman Yevgeny 'Eugene'

Vogel Joseph

Whitesides George

Wild Susan

Wilson Tamie

Young Diane

Young Geoffrey

Senate Republicans (2024)

Barrasso John

Blackburn Marsha

Britt Katie Boyd

Brown Sam

Cao Hung

Capito Shelley Moore

Cassidy Bill

Cornyn John

Cotton Tom

Cramer Kevin

Cruz Ted

Deaton John

Fischer Deb

Garcia Eddie

Garvey Steve

Hagerty Bill

Hawley Josh

Hovde Eric

Lake Kari

Lamb Mark

Lankford James

Larose Frank

Marshall Roger

Moreno Bernie

Morgan Patricia

Mullin Markwayne

O'donnell Sherrell

Ricketts Pete

Rogers Mike

Schmitt Eric

Scott Tim

Serrano Glassner Christine

Sheehy Tim

Tillis Thom

Wicker Roger

Senate Democrats (2024)

Alsobrooks Angela

Baldwin Tammy

Beydoun Nasser

Blumenthal Richard

Booker Charles

Booker Cory

Brown Sherrod

Cantwell Maria

Casey Bob

Duckworth Tammy

Fetterman John

Gillibrand Kirsten

Gleich Caroline

Gutierrez Roland

Hamm Larry

Harper Hill

Hassan Maggie

Hickenlooper John

Jawando Will

Johnson Gloria

Kaine Tim

Kelly Mark

Klobuchar Amy

Kunce Lucas

Lujan Ben Ray

Markey Ed

Masto Catherine Cortez

Menendez Robert

Mucarsel-Powell Debbie

Murphy Christopher S

Murphy Tammy

Ossoff Jon

Peters Gary

Pinkins Ty

Rosen Jacky

Schumer Charles E

Sherman Sr. Carl

Shrewsbury Zachary

Tester Jon

Warnock Raphael

Warren Elizabeth

Senate Independents (2024)

Osborn Dan

Sinema Kyrsten

Sanders Bernie

2022

House Republicans (2022)

Aderholt Robert B

Adkins Amanda

Armstrong Kelly

Arrington Jodey

Balderson Troy

Banks Jim

Barr Andy

Bilirakis Gus

Boebert Lauren

Brady Kevin

Brattin Rick

Buchanan Vernon

Buck Ken

Bucshon Larry

Budd Ted

Burgess Michael

Calvert Ken

Cammack Kat

Carra Stephen

Carter Buddy

Chabot Steve

Cheney Liz

Ciarrocchi Guy

Cline Ben

Cole Tom

Comer James

Crenshaw Dan

Curtis John

Davis Rodney

De La Cruz Monica

Dunn Neal

Emmer Tom

Estes Ron

Feenstra Randy

Ferguson Drew

Fitzpatrick Brian

France Mike

Garbarino Andrew

Garcia Mike

Gibbs John

Green Mark

Greene Marjorie Taylor

Griffith Morgan

Guthrie Brett

Harshbarger Diana

Harwell Beth

Hern Kevin

Hinson Ashley

Hudson Richard

James John

Johnson Bill

Johnson Mike

Jordan Jim

Joyce David P

Joyce John

Katko John

Kean Thomas H Jr

Kelly Mike

Kiley Kevin

Kim Young

Kinzinger Adam

Kustoff David

LaHood Darin

Latta Bob

Laturner Jake

Lauf Catalina

Logan George S

Malliotakis Nicole

Mann Tracey

Mast Brian

McCarthy Kevin

McHenry Patrick

Miller Carol

Miller-Meeks Mariannette

Moolenaar John

Mowers Matt

Mullin Markwayne

Murphy Greg

Nunes Devin

Parrott Neil

Pence Greg

Reschenthaler Guy

Rice Tom

Roberts Rusty

Rodgers Cathy McMorris

Salazar Maria

Scalise Steve

Scheller Lisa

Smith Adrian

Smith Jason

Smucker Lloyd

Spartz Victoria

Steel Michelle

Stefanik Elise

Steil Bryan

Steube Greg

Stivers Steve

Strickland Billy

Tenney Claudia

Toledo Jackie

Upton Fred

Van Duyne Beth

Vogel Ron

Wagner Ann

Walorski Jackie

Wenstrup Brad

Wittman Rob

Womack Steve

Zinke Ryan

House Democrats (2022)

Abdelhamid Rana

Adams Alma

Aguilar Pete

Alfonso Joseph

Andrews Annie

Balint Becca

Barragan Nanette

Beatty Joyce

Bera Ami

Beyer Don

Bonamici Suzanne

Bowman Jamaal

Boyle Brendan

Brown Shontel

Budzinski Nikki

Butterfield G K

Bynoe Siela

Cardenas Tony

Carter Troy

Cartwright Matt

Casten Sean

Castor Kathy

Chen Jay

Cicilline David

Cisneros Jessica

Clark Katherine

Clarke Yvette

Clyburn James E

Coleman Bonnie Watson

Conole Francis

Correa Lou

Courtney Joe

Craig Angie

Cuellar Henry

Davids Sharice

DeGette Diana

DelBene Suzan

Delgado Antonio

Demings Val

Dingell Debbie

Donovan Kerry

Ehasz Ashley

Escobar Veronica

Eshoo Anna

Ettinger Jeff

Evans Dwight

Fleming Bridget

Flowers Marcus

Frankel Lois

Frost Maxwell

Gallego Ruben

Garcia Robert

Garcia Sylvia

Gillen Laura

Goldman Dan

Gomez Jimmy

Gonzalez Vicente

Gottheimer Josh

Graham Charles

Gray Adam

Gunby Trish

Harder Josh

Hayes Jahana

Hernandez Daniel

Higgins Brian M

Himes Jim

Horsford Steven

Houlahan Chrissy

Hoyer Steny H

Hrezi Muad

Hunt Alexandra

Jackson Jeff

Johnson Hank

Kalloch Andrew

Kelly Odessa

Kelly Robin

Khanna Ro

Kildee Dan

Kilmer Derek

Kim Andy

Kind Ron

Kirkpatrick Ann

Kuster Ann

Larson John

Lee Barbara

Levin Andy

Levin Mike

Lewis Jazz

Luevanos Ruth

Malinowski Tom

Maloney Sean Patrick

Marlinga Carl

Matsui Doris

McCormack Holly

McEachin Donald

McLeod-Skinner Jamie

Meeks Gregory

Menendez Rob

Meng Grace

Mfume Kweisi

Moore Gwen

Morelle Joseph D

Morgenthau Sarah

Mrvan Frank Jr

Mullin Kevin

Murphy Stephanie

Nadler Jerrold

Neal Richard E

Nickel Wiley

O'Halleran Tom

Ocasio-Cortez Alexandria

Pallone Frank Jr

Panetta Jimmy

Pappas Chris

Pascrell Bill Jr

Pastore Daniel

Pelosi Nancy

Peltola Mary

Peters Scott

Peterson Karen Carter

Porter Katie

Pressley Ayanna

Reid Rayna

Rice Kathleen

Rochester Lisa Blunt

Rollins Will

Ross Deborah

Roybal-Allard Lucille

Ruiz Raul

Ryan Tim

Salas Rudy

Salinas Andrea

Samuels Ben

Sanchez Linda

Scanlon Mary Gay

Schiff Adam

Schneider Brad

Schrader Kurt

Schrier Kim

Schultz Debbie Wasserman

Sewell Terri

Sherrill Mikie

Smith Christy

Soto Darren

Spanberger Abigail

Strickland Marilyn

Suozzi Tom

Swalwell Eric

Thompson Bennie G

Thompson Mike

Throneburg Josh

Tlaib Rashida

Torres Norma

Torres Ritchie

Turner Nina

Underwood Lauren A

Vallejo Michelle

Vasquez Gabe

Veasey Marc

Wild Susan

Zimmerman Robert

Senate Republicans (2022)

Barrasso John

Blackburn Marsha

Bolduc Don

Boozman John

Britt Katie Boyd

Brnovich Mark

Brown Sam

Capito Shelley Moore

Cassidy Bill

Cornyn John

Cotton Tom

Crapo Mike

Cruz Ted

Fischer Deb

Graham Lindsey

Grassley Chuck

Hagerty Bill

Johnson Ron

Kennedy John

Klarides Themis

Lee Mike

Levy Leora

Loeffler Kelly

Marshall Roger

Masters Blake

Moran Jerry

Murkowski Lisa

Oz Mehmet

Parnell Sean

Paul Rand

Perdue David

Portman Rob

Rubio Marco

Sasse Ben

Scott Tim

Smiley Tiffany

Thune John

Tillis Thom

Tshibaka Kelly

Tuberville Tommy

Vance J D

Walker Herschel

Young Todd

Senate Democrats (2022)

Baldwin Tammy

Barnes Mandela

Baumlin Kevin

Beasley Cheri

Bennet Michael

Blumenthal Richard

Booker Charles

Booker Cory

Coons Chris

Duckworth Tammy

Evans-Frantz Isaac

Fetterman John

Gideon Sara

Gillibrand Kirsten

Harris Kamala

Hassan Maggie

Heinrich Martin

Hickenlooper John

Hirono Mazie K

Kaine Tim

Kelly Mark

Kenyatta Malcolm

Lasry Alex

Manchin Joe

Markey Ed

Masto Catherine Cortez

Matthews Krystle

Menendez Robert

Mixon Luke

Murphy Christopher S

Murray Patty

Ossoff Jon

Padilla Alex

Peters Gary

Rosen Jacky

Schumer Charles E

Sifton Scott

Sinema Kyrsten

Van Hollen Chris

Warnock Raphael

Warren Elizabeth

Wyden Ron

Senate Independents (2022)

McMullin Evan

Sanders Bernie

2020

House Republicans (2020)

Aderholt Robert B

Adkins Amanda

Andrews Aliscia

Armstrong Kelly

Arrington Jodey

Bacon Donald John

Banks Jim

Barnette Kathy

Barr Andy

Becchi Rosemary

Bergman John

Beutler Jaime Herrera

Bice Stephanie

Bilirakis Gus

Bishop Dan

Boebert Lauren

Bognet Jim

Bost Mike

Brady Kevin

Buchanan Vernon

Buck Ken

Bucshon Larry

Budd Ted

Burgess Michael

Byrne Bradley

Calvert Ken

Carter Buddy

Carter John

Cawthorn Madison

Chabot Steve

Champion Wendell

Chase Claire

Cheney Liz

Church Jason

Colarusso Caroline

Cole Tom

Collins Doug

Collins Genevieve

Collins Joe Edward

Cook Paul

Crafts Dale

Crenshaw Dan

Crumpacker Jimmy

Cummings John C.

Curtis John

Davis Rodney

Demaio Carl

Diaz-Balart Mario

Donalds Byron

Early Eric

Emmer Tom

Emmons John

Esshaki Eric

Estes Ron

Feenstra Randy

Ferguson Drew

Fischbach Michelle

Fitzpatrick Brian

Fortenberry Jeff

Foxx Virginia

Freitas Nick

Gallagher Mike

Garcia Mike

Gibbs Bob

Gimenez Carlos

Gonzales Tony

Granger Kay

Granville Earl

Graves Garret

Graves Sam

Graves Tom

Green Mark

Greene Marjorie Taylor

Griffith Morgan

Guest Michael

Guthrie Brett

Hagan Christina

Hagedorn Jim

Handel Karen

Harris Andy

Hartzler Vicky

Herrell Yvette

Hill French

Hinson Ashley

Holding George

Hudson Richard

Hunt Wesley

Issa Darrell

Ives Jeanne

Jackson Ronny

Jensen Jesse

Johnson Bill

Johnson Lacy

Jordan Jim

Joy Elizabeth

Joyce John

Junge Paul

Katko John

Kean Thomas H Jr

Kelly Mike

Kim Young

King Esther Joy

Kinzinger Adam

Kistner Tyler

Klacik Kimberly

Kustoff David

LaHood Darin

Lamborn Doug

Latta Bob

Lauf Catalina

Lesko Debbie

Long Billy

Luna Anna Paulina

Mace Nancy

Makki Amanda

Malliotakis Nicole

Marchant Jim

Marchant Kenny

Marshall Roger

Mast Brian

McCarthy Kevin

McCaul Michael

McCormick Richard

McGuire John

McHenry Patrick

McLendon Floyd

Meadows Mark

Miller Carol

Miller-Meeks Mariannette

Moore Barry

Mowers Matt

Mullin Markwayne

Murray Scherie

Nunes Devin

Oberweis Jim

Owens Burgess

Parlato Beth

Parnell Sean

Pence Greg

Perry Scott

Raths Greg

Reed Tom

Rice Tom

Richter David

Riggleman Denver

Robinson Art

Rodgers Cathy McMorris

Rodimer Dan

Rose John

Rosendale Matt

Rouzer David

Roy Chip

Ryan Paul

Salazar Maria

Scalise Steve

Schweikert David

Shimkus John

Skarlatos Alek

Smith Adrian

Smith Jason

Spartz Victoria

Stanton-King Angela

Steel Michelle

Stefanik Elise

Steil Bryan

Stivers Steve

Taylor Scott

Tenney Claudia

Tipton Scott

Upton Fred

Valadao David

Van De Water Kyle

Van Drew Jeff

Van Duyne Beth

Van Orden Derrick

Wagner Ann

Walberg Tim

Walden Greg

Walker Mark

Walorski Jackie

Watkins Steve

Wenstrup Brad

Wilson Joe

Wittman Rob

Young David

Young Don

Zeldin Lee

Zhao Yukong

House Democrats (2020)

Ackerman Patricia

Aguilar Pete

Allred Colin

Anderson Robert Jon

Arballo Phil

Ashcraft Lauren

Auchincloss Jake

Axne Cindy

Balter Dana

Banyai Cindy

Barnett Kali

Barragan Nanette

Bass Karen

Beatty Joyce

Bera Ami

Bishop Sanford

Blair John

Blake Michael

Bliatout Bobby

Bonamici Suzanne

Boroughs Adair

Bourdeaux Carolyn

Bowman Jamaal

Boylan Lindsey

Boyle Brendan

Brindisi Anthony

Briones Heidi

Brown Anthony

Bubser Chris

Bunkeddeko Adem

Bush Cori

Bush Diane Mitsch

Bustos Cheri

Buttar Shahid

Butterfield G K

Cabrera Fernando

Campa-Najjar Ammar

Cardenas Tony

Cardnell Elisa

Carson Andre

Cartwright Matt

Caruso-Cabrera Michelle

Casten Sean

Christensen Adam

Cicilline David

Cirincione Russell

Cisneros Jessica

Clark Katherine

Clarke Yvette

Clay William L Jr

Cleaver Emanuel

Cline Natalie Ms.

Clyburn James E

Cobb Tedra

Cohn Alan

Coleman Bonnie Watson

Collins Joshua

Connolly Gerry

Conole Francis

Cooper Scott

Correa Lou

Courtney Joe

Cox TJ

Craig Angie

Crow Jason

Cuellar Henry

Cummings Maya Rockeymoore

Cunningham Joe

D'Arrigo Melanie

Daniel Stephen

Darwish Rush

Davids Sharice

Davis Moe

Davis Wendy

Dean Madeleine

Deegan Donna

DeFazio Peter

DeGette Diana

DelBene Suzan

Delgado Antonio

Demings Val

Denney Audrey

DePasquale Eugene

Dingell Debbie

Doglio Beth

Driskell Gretchen

Eastman Kara

Ehr Phil

Ellars James Robert

Elliott Joyce

Ellis Kathryn

Ellison Allen

Engel Eliot

Escobar Veronica

Eshoo Anna

Espaillat Adriano

Evans Dwight

Farkas Evelyn

Ferguson Dana

Finello Christina

Finkenauer Abby

Fletcher Lizzie

Foster Bill

Frankel Lois

Freshour Shannon

Fudge Marcia

Gabbard Tulsi

Gagarin Mel

Gallego Ruben

Gandhi Pritesh

Garcia Sylvia

Gentles Karl

Gershon Perry

Gilbert Hank

Gnibus Kristy

Godfrey Aaron

Goldbeck Janessa

Golden Jared

Gomez Georgette

Gomez Jimmy

Gonzalez Vicente

Good Margaret

Gordon Jacqueline

Goroff Nancy

Gottheimer Josh

Grijalva Raul M

Grossman Becky

Haaland Debra

Hackett Pat

Hale Christina

Hale Christopher

Harder Josh

Harrison Brigid Callahan

Hart Rita

Hayes Jahana

Haynes Keeda

Herzog Jonathan

Hicks Josh

Higgins Brian M

Hill Katie

Himes Jim

Hoadley Jon

Horn Kendra

Horsford Steven

Houlahan Chrissy

Hoyer Steny H

Huffman Scott

Imam Donna

Islam Nabilah

Jackson Lee Sheila

Jayapal Pramila

Johnson Hank

Jones Gina Ortiz

Jones Mondaire

Kahele Kai

Kahn Paula

Keating Bill

Keith Pam

Kelly Robin

Kennedy Amy

Kennedy Joe III

Khanna Ro

Kildee Dan

Kilmer Derek

Kim Andy

Kim David

Kind Ron

Kirkpatrick Ann

Kreibich Arati

Kulkarni Sri

Kuster Ann

Ladjevardian Sima

Lamb Conor

Langevin Jim

Larsen Mike

Larson John

Lawrence Brenda

Leckey Ihssane

Lee Barbara

Lee Susie

Levin Mike

Lewis John

Lieu Ted

Linos Natalia

Londrigan Betsy Dirksen

Lopez Samelys

Lujan Ben Ray

Luria Elaine

Maher Pat

Malinowski Tom

Maloney Carolyn

Maloney Sean Patrick

Mangone Kim

Marston Regina

Mason Mia

Matsui Doris

McAdams Ben

McBath Lucy

McCorkle Ike

McEachin Donald

Meeks Gregory

Melton-Meaux Antone

Meng Grace

Mfume Kweisi

Moore Gwen

Moore Nyanza

Morelle Joseph D

Morse Alex

Moulton Seth

Mrvan Frank Jr

Mucarsel-Powell Debbie

Mueri Hillary O'Connor

Murphy Stephanie

Muscato Michael

Nadler Jerrold

Neal Richard E

Neguse Joseph

Newman Marie

Nystrom Quinn

O'Dell Linda

O'Halleran Tom

Ocasio-Cortez Alexandria

Oliver Julie

Olson Kim

Omar Ilhan

Oseguera Hector

Owensby Alexandra

Pallone Frank Jr

Palzewicz Tom

Pandy Devin

Panetta Jimmy

Pappas Chris

Pascrell Bill Jr

Payne Donald M Jr

Pelosi Nancy

Perelman Jennifer

Peters Scott

Phillips Dean

Plame Valerie

Plummer Letitia

Pocan Mark

Polack Roger

Porter Katie

Pressley Ayanna

Price David

Rashid Qasim

Raskin Jamie

Reeves Kristine

Rhodes Aarika

Rice Kathleen

Richmond Cedric

Rochester Lisa Blunt

Rose Max

Ross Deborah

Rouda Harley

Ruiz Raul

Ryan Tim

Sanchez Linda

Schiff Adam

Schleifer Adam

Schmid Stephanie

Schneider Brad

Scholten Hillary

Scholten JD

Schrader Kurt

Schroder Kate

Schultz Debbie Wasserman

Schupp Jill

Seikaly Helane

Sewell Terri

Shalala Donna

Sherrill Mikie

Siegel Mike

Sigel Ben

Slotkin Elissa

Small Xochitl Torres

Smith Christy

Soto Darren

Spanberger Abigail

Stephens (Key)Antwon

Stevens Haley

Strickland Marilyn

Stuck Amanda

Suozzi Tom

Swalwell Eric

Takano Mark

Thompson Bennie G

Thompson Mike

Timmons-Goodson Patricia

Tims Desiree

Tipirneni Hiral

Tlaib Rashida

Tonko Paul

Torres Norma

Torres Ritchie

Trahan Lori

Underwood Lauren A

Uygur Cenk

Valenzuela Candace

Vargas Juan

Veasey Marc

Vela Filemon

Velazquez Nydia

Wachspress Debbie

Walsingham Blair Nicole

Waters Maxine

Webb Cameron

Wegman Gary

Welch Peter

Weston John Kael

Wexton Jennifer

Wild Susan

Wilkes Mckayla

Williams Kathleen

Wilson Dave

House Independents (2020)

Bacelar Agatha

Galvin Alyse

Senate Republicans(2020)

Barrasso John

Blackburn Marsha

Blunt Roy

Bolduc Don

Braun Mike

Capito Shelley Moore

Cassidy Bill

Collins Susan M

Cornyn John

Cotton Tom

Cramer Kevin

Crapo Mike

Cruz Ted

Daines Steven

Ernst Joni

Fischer Deb

Gade Daniel

Gardner Cory

Graham Lindsey

Hagerty Bill

Hawley Josh

Hoeven John

Hyde-Smith Cindy

Inhofe James M

Isakson Johnny

James John

Johnson Ron

Kennedy John

Kobach Kris

Lankford James

Lee Mike

Lewis Jason

Loeffler Kelly

Lummis Cynthia

McConnell Mitch

McSally Martha

Mehta Rik

Moran Jerry

Paul Rand

Perdue David

Perkins Jo Rae

Portman Rob

Risch James E

Rounds Mike

Rubio Marco

Sasse Ben

Scott Rick

Scott Tim

Sethi Manny

Sullivan Dan

Thune John

Tillis Thom

Toomey Pat

Tuberville Tommy

Tucker Garland

Young Todd

Senate Democrats(2020)

Ahlers Dan

Amico Sarah Riggs

Baer Dan

Baldwin Tammy

Ben David Merav

Bennet Michael

Blumenthal Richard

Bollier Barbara

Booker Charles

Booker Cory

Bradshaw Marquita

Broihier Michael

Broyles Abby

Bullock Steve

Burnes Ellen

Casey Bob

Coons Chris

Cunningham Cal

Duckworth Tammy

Durbin Dick

Edwards Amanda

Espy Mike

Franken Mike

Gideon Sara

Gillibrand Kirsten

Graham Kimberly

Greenfield Theresa

Harris Kamala

Harrison Jaime

Hassan Maggie

Hegar MJ

Heinrich Martin

Hickenlooper John

Hirono Mazie K

Janicek Chris

Jones Doug

Jordan Paulette

Kaine Tim

Kelly Mark

Kimbrough Robin

Klobuchar Amy

Lieberman Matthew

Liss-Riordan Shannon

Ludwig Yana

Mackler James

Mahony Josh

Markey Ed

Masto Catherine Cortez

Mauro Eddie J

McGrath Amy

Menendez Robert

Murphy Christopher S

Murray Patty

Ojeda Richard

Ossoff Jon

Perkins Adrian

Peters Gary

Pierce Antoine

Ramirez Cristina Tzintzun

Romanoff Andrew

Rosen Jacky

Scarane Jessica

Schumer Charles E

Shaheen Jeanne

Sinema Kyrsten

Smith Tina

Stabenow Debbie

Swearengin Paula Jean

Sweet Betsy

Tester Jon

Tomlinson Teresa

Walsh John

Warner Mark

Warnock Raphael

Warren Elizabeth

Wyden Ron

Zornio Trish

Senate Independents (2020)

Sanders Bernie

Gross Al

2018

House Republicans (2018)

Aderholt Robert B

Banks Jim

Barr Andy

Bergman John

Beutler Jaime Herrera

Biggs Andy

Bilirakis Gus

Bishop Mike

Black Diane

Blackburn Marsha

Blum Rod

Bost Mike

Brady Kevin

Brat Dave

Brooks Susan

Bucshon Larry

Burchett Tim

Burgess Michael

Byrne Bradley

Carter Buddy

Chaffetz Jason

Cline Ben

Cole Tom

Collins Chris

Collins Doug

Comer James

Comstock Barbara

Cook Paul

Costello Ryan

Cramer Kevin

Crenshaw Dan

Curbelo Carlos

Davis Rodney

Denham Jeff

Dent Charlie

Donovan Dan

Duffy Sean P

Dunn Neal

DuPont Rich

Fareed Justin

Faso John

Fitzgerald Steve

Fitzherbert Brian

Fleischmann Chuck

Flores Bill

Fortenberry Jeff

Foxx Virginia

Frelinghuysen Rodney

Gonzalez Anthony

Granger Kay

Grant Andrew

Graves Tom

Green Mark

Griffith Morgan

Guthrie Brett

Handel Karen

Harris Andy

Hill French

Holding George

Hollingsworth Trey

Hudson Richard

Hurd Will

Johnson Bill

Jordan Jim

Katko John

Kelly Mike

Kinzinger Adam

Knight Steve

Kustoff David

LaHood Darin

Lance Leonard

Landry Jeff

Latta Bob

Lesko Debbie

Lewis Jason

Long Billy

MacArthur Thomas

Marchant Kenny

Marshall Roger

Mast Brian

McCarthy Kevin

McHenry Patrick

McSally Martha

Meadows Mark

Meehan Patrick

Messer Luke

Moolenaar John

Mullin Markwayne

Newhouse Dan

Nunes Devin

Olson Pete

Paulsen Erik

Peters Christopher

Reed Tom

Reschenthaler Guy

Rodgers Cathy McMorris

Rogers Mike D

Rooney Francis

Rose John

Roskam Peter

Rossi Dino

Ryan Paul

Saccone Rick

Sarver Jenifer

Scalise Steve

Shah Sapan

Shimkus John

Smith Adrian

Smith Jason

Stefanik Elise

Stivers Steve

Tarkanian Danny

Taylor Scott

Taylor Van

Tenney Claudia

Tiberi Pat

Tipton Scott

Upton Fred

Valadao David

Wagner Ann

Walden Greg

Walker Mark

Walorski Jackie

Walters Mimi

Wenstrup Brad

Yoder Kevin

Young David

Zeldin Lee

House Democrats (2018)

Aguilar Pete

Allred Colin

Anderson Jeramey

Anderson Kelliher Margaret

Axne Cindy

Baer Lauren

Balter Dana

Barzee Flores Mary

Bass Karen

Benac David

Bera Ami

Bershad Ira

Boerio Bibiana

Bonamici Suzanne

Bourdeaux Carolyn

Boyle Brendan

Brindisi Anthony

Brown Alvin

Brown Anthony

Brown Christine

Brown Lisa

Browning Kate

Brownley Julia

Bryce Randy

Bunkeddeko Adem

Bush Diane Mitsch

Bustos Cheri

Butterfield G K

Campa-Najjar Ammar

Capuano Michael E

Carbajal Salud

Cardenas Tony

Carlson Kristen

Carson Andre

Cartwright Matt

Casten Sean

Castro Joaquin

Cisneros Gil

Clark Katherine

Clarke Yvette

Cleaver Emanuel

Clyburn James E

Cobb Tedra

Cockburn Leslie

Coleman Bonnie Watson

Coleman Linda

Colvin Jesse

Connolly Gerry

Correa Lou

Courtney Joe

Cox TJ

Craig Angie

Crist Charlie

Crow Jason

Crowley Joseph

Cullop Ben

Cunningham Joe

Dady Sara

Davids Sharice

Davis Paul

DeGette Diana

DeLauro Rosa

DelBene Suzan

Delgado Antonio

Demings Val

Denney Audrey

Dingell Debbie

DiNicola Ron

Driskell Gretchen

Eastman Kara

Ellis Kathryn

Ellison Keith

Engel Eliot

Escobar Veronica

Eshoo Anna

Espaillat Adriano

Esty Elizabeth

Feehan Daniel

Finkenauer Abby

Fletcher Lizzie

Flynn Brian

Foster Bill

Franklin George

Fudge Marcia

Gallego Ruben

Galvin Alyse

Garrett Janet

Gasper Theresa

Gershon Perry

Ghorbani Shireen

Gifford Rufus

Golden Jared

Gomez Jimmy

Gonzalez Vicente

Gottheimer Josh

Green Gene

Hagan Mallory

Hall Mel

Harbaugh Ken

Harder Josh

Harris Tamara

Hayes Jahana

Hegar MJ

Hill Katie

Himes Jim

Hinson Yvonne Hayes

Horn Kendra

Horsford Steven

Horton Kyle

Houlahan Chrissy

Hoyer Steny H

Jackson Lee Sheila

Jacobs Sara

Jeffries Hakeem

Johnson Hank

Johnson Kevin

Jones Gina Ortiz

Kanew Justin

Keating Bill

Keirstead Hans

Kelly Brendan

Kelly Robin

Kihuen Ruben

Kilmer Derek

Kim Andy

Kind Ron

King Jess

Kirkpatrick Ann

Kohl Dan

Kopser Joseph

Kula Shannon

Kulkarni Sri

Kuster Ann

L'Italien Barbara

Lake Jeannine Lee

Lamb Conor

Larson John

Leach Daylin

Lee Barbara

Lee Susie

Levin Mike

Lewis Jennifer

Lewis John

Lieu Ted

Litton Todd

Loebsack David

Londrigan Betsy Dirksen

Long Carolyn

Longjohn Matt

Lujan Ben Ray

Luria Elaine

Malinowski Tom

Maloney Carolyn

Maloney Sean Patrick

Manning Kathy

Martz Emily

Matsui Doris

McAdams Ben

McBath Lucy

McCamon Mike

McCormick Karen

McCready Dan

McGovern James P

McGrath Amy

McLeod-Skinner Jamie

McMurray Nate

Meeks Gregory

Meng Grace

Metsa Jason

Mitrano Tracy

Morelle Joseph D

Morse Jessica

Moulton Seth

Mucarsel-Powell Debbie

Murphy Stephanie

Myers Cathy

Neal Richard E

Norcross Don

O'Connor Danny

O'Halleran Tom

O'Rourke Beto

Ocasio-Cortez Alexandria

Ojeda Richard

Oliver Julie

Omar Ilhan

Ossoff Jon

Pallone Frank Jr

Palmer Susan

Palzewicz Tom

Pappas Chris

Pascrell Bill Jr

Patel Sanjay

Payne Donald M Jr

Perlmutter Ed

Peters Scott

Phillips Dean

Phillips Mariah

Polis Jared

Porter Katie

Pressley Ayanna

Pureval Aftab

Quist Robert E.

Rackleff Bob

Rader Betsy

Radinovich Joe

Rhodes Gareth

Rice Kathleen

Richardson David

Richmond Cedric

Rochester Lisa Blunt

Rose Max

Rosen Jacky

Rouda Harley

Ruiz Raul

Ryan Pat

Sanchez Jana Lynne

Sanchez Linda

Schiff Adam

Schiller Jill

Schneider Brad

Scholten JD

Schrader Kurt

Schrier Kim

Schultz Debbie Wasserman

Scott George

Sergent Talley

Sewell Terri

Shalala Donna

Shapiro David

Sherrill Mikie

Shirley Liuba Grechen

Siegel Mike

Sinema Kyrsten

Slotkin Elissa

Small Xochitl Torres

Smith Chris

Smith Sarah

Soderberg Nancy

Soto Darren

Spanberger Abigail

Stanton Greg

Stevens Haley

Swalwell Eric

Thompson Bennie G

Tipirneni Hiral

Torres Norma

Tucker Clarke

Underwood Lauren A

Van Drew Jeff

Vanostran Cort

Veasey Marc

Vela Filemon

Wallace Scott

Watson Liz

Weber Linda

Welle Josh

Westin Jason

Wexton Jennifer

Wild Susan

Williams Kathleen

Wolf Benjamin Thomas

Wolff Denny

Zimmerman Jennifer

House Independent (2018)

Grassie Bill

Senate Republicans (2018)

Alexander Lamar

Barrasso John

Braun Mike

Capito Shelley Moore

Cassidy Bill

Cornyn John

Crapo Mike

Cruz Ted

Enzi Mike

Fischer Deb

Flake Jeff

Gardner Cory

Graham Lindsey

Hatch Orrin G

Heller Dean

Hoeven John

Housley Karin

Hugin Bob

Hutchison Susan

Hyde-Smith Cindy

Isakson Johnny

James John

Kennedy John

Mandel Josh

McConnell Mitch

Moran Jerry

Nicholson Kevin

Perdue David

Portman Rob

Rosendale Matt

Rubio Marco

Strange Luther

Thune John

Tillis Thom

Toomey Pat

Wicker Roger

Young Todd

Senate Democrats (2018)

Baldwin Tammy

Baria David

Bennet Michael

Blumenthal Richard

Booker Cory

Bredesen Philip

Brown Sherrod

Cantwell Maria

Cardin Ben

Carper Tom

Casey Bob

Coons Chris

Donnelly Joe

Durbin Dick

Espy Mike

Feinstein Dianne

Franken Al

Gillibrand Kirsten

Harris Kamala

Hassan Maggie

Heinrich Martin

Heitkamp Heidi

Hirono Mazie K

Jones Doug

Kaine Tim

Manchin Joe

Masto Catherine Cortez

McCaskill Claire

Menendez Robert

Murphy Christopher S

Murray Patty

Nelson Bill

Peters Gary

Schumer Charles E

Smith Tina

Stabenow Debbie

Tester Jon

Trauner Gary

Warner Mark

Warren Elizabeth

Wyden Ron

Senate Independent (2018)

Sanders Bernie

Share Jon Fleetwood

Follow Jon Fleetwood: Instagram @realjonfleetwood / Twitter @JonMFleetwood / Facebook @realjonfleetwood